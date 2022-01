I tamponi processati sono 1.220.266. In aumento di 58 unità le terapie intensive

Sono 197.552 i nuovi casi di Covid in Italia e 184 i morti nelle ultime 24 ore. A certificarlo è il quotidiano bollettino del ministero della Salute secondo cui i tamponi processati sono 1.220.266 per un tasso di positività che si attesta al 16,2%. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 14.930 le persone ricoverate nei reparti ordinari dove l’incremento da ieri, considerato il saldo tra ingressi e uscite, è di 339 unità. Per quanto riguarda le terapie intensive sono 1.557 i pazienti attualmente ricoverati con un aumento di 58 unità rispetto al bollettino di venerdì.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri sono state somministrate 65mila prime dosi di vaccino: si tratta di un valore del 60% superiore rispetto alla media giornaliera. Numeri in aumento anche nella fascia d’età over 50, quella interessata dall’obbligo vaccinale e nella quale, secondo quanto dichiarato dal commissario Figliuolo, sono state somministrate 15.239 dosi, il triplo rispetto alla media giornaliera

