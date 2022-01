Calano i contagi ma con meno tamponi. Tasso di positività al 22%

Sono 108.304 i nuovi casi di Covid-19 in Italia su 492.172 tamponi in calo rispetto a giovedì quando i contagi erano stati 219.441 con un numero superiore di test, 1.138.310. 223 i decessi, per un totali di 138.697 vittime da inizio pandemia . Il tasso di positività è al 22%, in aumento rispetto al 19,3% delle 24 ore precedenti. I ricoverati nei reparti ordinari sono 14.591, con un aumento di 764 unità. 32 in più gli ingressi in terapia intensiva, dove i pazienti sono complessivamente 14.591.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata