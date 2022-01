Cristina Cottarelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma e del Lazio: "La situazione è preoccupante"

(LaPresse) Il mondo della scuola è in emergenza e rischia di non reggere all’aumento dei contagi dovuti alla variante Omicron del Covid. L’imminente rientro dalle vacanze natalizie sta mettendo in luce alcune difficoltà che da lunedì saranno insuperabili per i dirigenti scolastici tanto da indurli a chiedere al Governo un periodo di Dad. “La situazione è preoccupante e ad oggi contiamo un numero altissimo di studenti positivi al Covid”, denuncia Cristina Cottarelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi di Roma e del Lazio. “Dal Governo non abbiamo ricevuto risposte e anche la promessa del commissario Figliuolo di aiuto dell’esercito per il testing e i tamponi, nel Lazio non è mai stata attuata”. In queste condizioni la presenza degli alunni nelle classi sarà a metà, da qui la richiesta di alcune settimane di Dad con la conseguente messa in atto di azioni concrete.

