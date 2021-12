Lo rileva il monitoraggio della Fondazione

Una “impennata” di nuovi casi (oltre l’80% in più) di contagi da covid-19 negli ultimi 7 giorni: è quanto rileva il monitoraggio della FondazioneGimbe, nella settimana 22-28 dicembre 2021, rispetto alla precedente, un aumento di nuovi casi (320.269 vs 177.257).”Da due mesi e mezzo – dice Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si rileva un aumento dei nuovi casi, che nell’ultima settimana ha subìto un’ulteriore impennata, superando quota 320 mila, sia per l’aumentata circolazione virale, sia per l’incremento del numero dei tamponi”.

La media a 7 giorni dei nuovi casi è schizzata da 27.199 del 22 dicembre a 45.753 il 28 dicembre (+68,2%) e il rapporto positivi/persone testate ha raggiunto il 37,8%, indicando che in assenza del calo dei tamponi nei giorni festivi il numero dei nuovi casi sarebbe ancora maggiore.

Aumentano anche i decessi (1.024 vs 882) con un incremento percentuale del 16,1%

Anche sul fronte della ospedalizzazioni, la Fondazione rileva un aumento: crescita del 20,4% di ricoveri nei reparti ordinari e del 13% nelle terapie intensive.

