La Commissione tecnico scientifica ha approvato l'autorizzazione nella seduta del 22 dicembre 2021

La Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell’Aifa ha autorizzato due antivirali – molnupiravir e remdesivir – per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per covid-19 con “malattia lieve-moderata, di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di covid-19 grave”.

Il molnupiravir, la pillola della Merck, è un antivirale orale il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi.

