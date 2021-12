Secondo quanto si apprende è questo l'orientamento che il Cts consegnerà al governo

Ridurre la quarantena da 7 a 5 giorni, con tampone in uscita, per i vaccinati con dose booster non impiegati nei servizi essenziali che vengono a contatto con una persona risultata positiva. Secondo quanto si apprende è questo l’orientamento che il Cts consegnerà al governo. I positivi al Covid-19 asintomatici potranno effettuare il tampone in uscita dalla quarantena già sette giorni e non 10 giorni dopo, come avviene attualmente. E’ questo, a quanto si apprende, l’orientamento che il Cts presenterà al governo.

Azzerare la quarantena per i vaccinati con dose booster che vengono a contatto con una persona risultata positiva e sono impiegati nei servizi essenziali, a patto che indossino la mascherina Ffp2. E’ questo, a quanto si apprende, l’orientamento che il Cts presenterà al Governo.

Intanto è in corso a palazzo Chigi la cabina di regia presieduta da Mario Draghi. Presenti, oltre ai capidelegazione dei partiti di maggioranza – Giancarlo Giorgetti (Lega), Dario Franceschini (Pd), Roberto Speranza (Leu), Elena Bonetti (Iv) Stefano Patuanelli (M5S) e Mariastella Gelmini accompagnata da Renato Brunetta (FI) – il coordinatore del Cts Franco Locatelli, il presidente Iss Silvio Brusaferro e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli.

