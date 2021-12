Appello del primo ministro britannico in vista delle feste di fine anno

“La maggioranza schiacciante di persone che attualmente finiscono in terapia intensiva nei nostri ospedali è di persone che non hanno ricevuto la terza dose. Ho parlato con medici che dicono che i numeri stanno salendo fino al 90% di persone in terapia intensiva che sono senza booster. Se non siete vaccinati, è otto volte più probabile finire in ospedale”, quindi vaccinarsi “è una grande cosa da fare, è molto importante”. Così il premier britannico, Boris Johnson, aggiungendo che ci sono 2,4 milioni di persone che hanno già ricevuto due dosi di vaccino contro il coronavirus e che potrebbero fare il booster ma non l’hanno ancora fatto.

“Fate la terza dose per voi e godetevi il Capodanno in modo avveduto e prudente”, ha detto Johnson. Il premier ha anche assicurato che entro il 1° gennaio a tutti gli adulti dovrebbe essere offerto uno slot per potersi vaccinare con terza dose.

