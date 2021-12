Si moltiplicano i nuovi contagi. Convocata una riunione di emergenza del gabinetto

Anche in Australia sta dilagando il Covid-19 sotto la spinta della variante Omicron. I nuovi contagi a Sydney e nelle parti circostanti dello stato del Nuovo Galles del Sud sono saliti oltre quota 11.000, rispetto ai 6.000 del giorno prima. Il primo ministro Scott Morrison è stato costretto a programmare una riunione nazionale di emergenza del gabinetto. Già in emergenza gli ospedali costretti a posticipare gli interventi chirurgici meno urgenti. Nelle grandi città come Sydney sono chilometriche le code per sottoporsi a un tampone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata