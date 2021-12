Nella maggior parte dei locali il passaporto verde non viene richiesto mentre in altri locali c'è la convinzione che la norma non sia ancora operativa

(LaPresse) Nei giorni in cui è stato reso operativo il decreto che rende obbligatorio il green pass anche per le consumazioni al bancone del bar, nel centro di Roma sono pochi gli esercenti che verificano la regolarità degli avventori. Nella maggior parte dei locali il passaporto verde non viene richiesto mentre in altri locali c’è la convinzione che la norma non sia ancora operativa. “Ci hanno detto che dovremmo partire il 10 gennaio”, afferma la titolare di un bar, mentre altri, alla domanda rispondono: “Se vuole lo controllo ora ma ormai il caffè lo ha digerito”.

