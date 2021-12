A Scalea, in provincia di Cosenza, come in altre parti della regione , è corsa presso le farmacie

(LaPresse) Anche in Calabria è caccia ai tamponi: a Scalea, in provincia di Cosenza, come anche in altre parti della regione , è corsa presso le farmacie per effettuare il tampone rapido, dopo che nella cittadina della Riviera dei Cedri sono stati registrati molti casi positivi al Covid-19 e in vista delle vacanze di fine anno. “Rispetto ai mesi scorsi abbiamo notato un aumento dei positivi – spiega uno dei farmacisti dedicati ai tamponi -, vengono soprattutto persone che temono di aver contratto il virus, più che la richiesta di green pass”.

