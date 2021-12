Ancora imprecisato il numero di positivi: a bordo oltre 3.500 persone

Un focolaio di Covid è scoppiato su una nave da crociera salpata sabato scorso da Miami, in Florida, e subito rientrata al porto statunitense. La compagnia Carnival ha comunicato che un numero non ancora precisato di passeggeri e membri dell’equipaggio è risultato positivo a bordo della nave da crociera Carnival Freedom, motivo per cui alla nave è stato negato l’ingresso a Bonaire e Aruba. La nave – a bordo della quale si trovano 2.497 passeggeri e 1.112 membri dell’equipaggio – sarebbe dovuta rientrare a Miami dopo una crociera di otto giorni. Tutti erano vaccinati e sono stati testati alla partenza. In Florida il numero di casi di coronavirus ha raggiunto in questi giorni il numero più alto dall’inizio della pandemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata