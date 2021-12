La coppia lo ha annunciato sui social. Negativi i figli Leone e Vittoria

Anche Chiara Ferragni e Fedez vittime del Covid. La coppia ha annunciato di essere positiva con un video postato sui social. “Siamo asintomatici”, hanno fatto sapere l’influencer e il cantante, precisando che i due figli – Leone e Vittoria – sono invece negativi. Alcuni giorni fa i Ferragnez avevano interrotto le loro vacanze in montagna ed erano rientrati a Milano a causa di un malessere della piccola Vittoria.

DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata