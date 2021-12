Un lungo serpentone di automobili che si snodava accanto allo stadio comunale

(LaPresse) “E’ dalle 10.15 che siamo in coda, è una situazione insostenibile soprattutto perché siamo con una bambina piccola”, sono queste le voci dei tanti cittadini dell’hinterland di Milano che questa mattina hanno atteso oltre 3 ore e mezza per un tampone al drive through di Viale Gian Battista Stucchi a Monza. Un lungo serpentone di oltre due km di automobili che si snodava accanto allo stadio comunale. “Trovare una farmacia che faccia un tampone è impossibile e sotto le feste è anche peggio. E’ un disastro”, spiega una signora.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata