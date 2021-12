Processati 217.052 tamponi: più di un test su 10 è risultato positivo. Aumentano i ricoveri ordinari e in terapia intensiva

Sono 24.883 i nuovi casi di Covid in Italia, a fronte di 217.052 tamponi processati, tra molecolari e antigenici. Lo riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In pratica è risultato positivo più di un tampone su dieci.

Ieri i casi registrati erano stati 54.762, con 969.752 tamponi.

Il tasso di positività balza all’11,5% (ieri era al 5,6%)

I decessi sono 81, che porta il totale delle vittime a 136.611 da inizio pandemia.

Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+328, per un totale di 9.220 pazienti) e in terapia intensiva (+18, per un totale di 1.089 pazienti più gravi).

