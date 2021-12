Dal 25 dicembre è in vigore il decreto festività: tutte le nuove regole punto per punto

Dallo stop alle feste di piazza alla necessità del green pass rafforzato per entrare in bar e ristoranti, palestre e musei. E poi mascherina obbligatoria per tutti anche all’aperto ed Ffp2 per cinema, teatri e mezzi pubblici. Dal 25 dicembre è in vigore il decreto festività, ecco cosa prevede.

STOP FESTE IN PIAZZA E DISCOTECHE CHIUSE FINO AL 31 GENNAIO – Per limitare il più possibile una crescita dei contagi a causa dei festeggiamenti per il Capodanno, il testo vieta fino al 31 gennaio le feste, i concerti e gli eventi all’aperto che comunque implichino la possibilità di creare assembramento. Chiuse, poi, fino alla stessa data, discoteche e sale da ballo al coperto.

DAL PRIMO FEBBRAIO GREEN PASS VALIDO 6 MESI – Passa da nove a sei mesi, la durata del Green pass. La riduzione sarà valida a partire dal primo febbraio 2022, mentre sarà un’ordinanza del ministero della Salute, dopo l’ok di Aifa, ad accorciare il periodo minimo per la somministrazione della terza dose da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

MASCHERINE: OBBLIGO ALL’APERTO IN TUTTA ITALIA, FFP2 PER CINEMA, TEATRI, TPL, STADI E PALAZZETTI – Fino al 31 gennaio l’obbligo del dispositivo di protezione varrà in tutta Italia, anche in zona bianca. Mentre, fino al 31 marzo – fino cioè a quando vige lo stato di emergenza – sarà necessario indossare una mascherina di tipo Ffp2 per entrare in teatri, cinema, palazzetti o stadi dove sarà vietato consumare cibi e bevande. La mascherina più protettiva servirà, poi, per viaggiare sui mezzi di trasporto, anche locale.

AL BAR O AL RISTORANTE SOLO CHI HA IL VACCINO O E’ GUARITO DAL COVID – Novità anche per bar e ristoranti. Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 marzo, infatti, anche per entrare e consumare al banco cibi e bevande sarà richiesto il super green pass, quello cioè che viene rilasciato a chi è vaccinato o è guarito dal Covid.

GREEN PASS RAFFORZATO ANCHE PER PISCINE, PALESTRE, MUSEI, PARCHI TMATICI, SALE GIOCO E CENTRI TERMALI – Servirà essere vaccinati o essere guariti dal Covid anche per fare sport al chiuso, andare al museo o in un circolo culturale, frequentare sale gioco o parchi tematici.

BOOSTER O TEST NEGATIVO PER RSA – Sarà necessario aver effettuato il booster o avere l’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, per andare a trovare qualcuno all’interno di una Rsa.

TEST A CAMPIONE PER CHI ARRIVA DALL’ESTERO – Presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, infatti, verranno fatti test antigenici o molecolari a campione dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale.

DIFESA IN CAMPO PER GLI SCREENING NELLE SCUOLE – Il Governo prova infine a ‘blindare’ la scuola in presenza. Per tracciare i casi positivi al rientro dalle vacanze e per tutto il 2022, sarà il ministero della Difesa a fornire un supporto per la somministrazione dei test e le attività di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari.

