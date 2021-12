Lo ha detto Bergoglio in un passaggio del suo messaggio di Natale prima della benedizione Urbi et Orbi

(LaPresse) “Sorelle, fratelli, che cosa sarebbe il mondo senza il dialogo paziente di tante persone generose che hanno tenuto unite famiglie e comunità? In questo tempo di pandemia ce ne rendiamo conto ancora di più. La nostra capacità di relazioni sociali è messa a dura prova; si rafforza la tendenza a chiudersi, a fare da sé, a rinunciare ad uscire, a incontrarsi, a fare le cose insieme”. Lo ha detto Papa Francesco in un passaggio del suo messaggio di Natale prima della benedizione Urbi et Orbi. Per il Santo Padre “anche a livello internazionale c’è il rischio di non voler dialogare, il rischio che la crisi complessa induca a scegliere scorciatoie piuttosto che le strade più lunghe del dialogo; ma queste sole, in realtà, conducono alla soluzione dei conflitti e a benefici condivisi e duraturi”.

