Così la direttrice dell'Agenzia europea del farmaco Emer Cooke. Un anno fa l'approvazione dei primi vaccini nell'Ue contro il Covid

“Oggi è esattamente un anno che abbiamo approvato i vaccini contro il Covid. Non mi sarei aspettata che un anno dopo saremmo stati ancora nel mezzo della pandemia ma con cinque vaccini approvati e sei trattamenti oggi siamo più forti di un anno fa”. Lo ha detto la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, in conferenza stampa. “Non c’è ancor una risposta se abbiamo bisogno o meno di adattare i vaccini a Omicron o a ogni altra variante. Dobbiamo vedere i dati dell’impatto delle varianti sull’efficacia dei vaccini approvati e abbiamo bisogno di maggiori evidenze sulla trasmissibilità”. Di fronte alla variante Omicron “siamo pronti per ogni cambiamento che sia necessario, aumentare la vaccinazione ora, con i richiami, aiuterebbe a prevenire gli effetti più severi della malattia”.

Emer Cooke ha poi aggiunto: “Siamo tutti preoccupati sugli effetti della nuova variante sulle nostre famiglie. Dopo molte discussioni scientifiche in tutta Europa posso dire che non c’è un singolo rimedio che posso proporre, i diversi paesi raccomandano diverse strategie. Posso solo dire che a seconda di dove vivete seguite i consigli delle vostre autorità”.

