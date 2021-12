L'annuncio del sindaco Sadiq Khan, anche la festa a Times Square a New York è a rischio

(LaPresse) – L’evento celebrativo di Capodanno a Trafalgar Square, a Londra, è stato annullato a causa dell’aumento dei casi della variante Omicron nella capitale. Il sindaco Sadiq Khan ha dichiarato che la decisione è stata presa “nell’interesse della sicurezza pubblica”. L’evento era stato annunciato a novembre, in sostituzione del celebre spettacolo pirotecnico di Londra. Al posto dell’evento ci sarà una trasmissione in diretta che celebrerà Londra e i suoi momenti decisivi del 2021. “Sarà molto deludente per molti londinesi, ma dobbiamo prendere le misure giuste per ridurre la diffusione del virus”, ha spiegato Khan.

Due to the surge in Covid cases, we’ve taken the difficult decision to cancel our NYE event in Trafalgar Square. The safety of Londoners must come first.

A spectacular NYE celebration showcasing our city will still be shown on midnight on BBC1 – I urge all Londoners to tune in. pic.twitter.com/a9tOJ7f9td

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) December 20, 2021