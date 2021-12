Sono 153 le vittime, il tasso di positività è al 3,6%. Un anno fa però i ricoveri erano oltre 30 mila, ora sono 8 mila

L’Italia sfonda il tetto dei 30 mila casi di Covid in 24 ore: sono 30.798. Non succedeva dal novembre 2020: 153 i decessi. Lo conferma il bollettino del Ministero della Salute. E’ però anche record di tamponi: 851.865, il tasso di positività è al 3,6%. Ieri le vittime erano state 137. 16.189 i guariti.

Nonostante il numero di contagi uguale allo scorso anno, i ricoveri sono molto diversi. I ricoverati con sintomi il 21 novembre 2020 erano 34.073, quelli in terapia intensiva 3758. Oggi i ricoverati sono poco più di ottomila, un migliaio in terapia intensiva.

La situazione in Lombardia

Sono sono 8.292 i nuovi casi di Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Lombardia a fronte di 203.314 tamponi effettuati. I decessi, invece, sono 17 da ieri e il totale è di 34.793. In lieve flessione i ricoveri nelle terapie intensive : al momento i letti occupati sono 161, 2 meno di ieri. In aumento di 50 unità, invece, i posti occupati nei reparti Covid ordinari, dove sono in cura 1.307 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata