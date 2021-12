Efficacia al 90%

Si chiama Novavax: è il quinto vaccino contro il Covid che ha ottenuto il via libera dall’Ema. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha raccomandato di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il vaccino contro il Covid-19 di Novavax Nuvaxovid (noto anche come NVX-CoV2373) per prevenire il Covid-19 nelle persone dai 18 anni di età.

È un vaccino a base di proteine e, insieme ai vaccini già autorizzati, sosterrà le campagne di vaccinazione negli Stati membri dell’Ue durante una fase cruciale della pandemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata