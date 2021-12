Tasso di positività al 4,8%. Balzo dei ricoveri ordinari: superate le 8 mila unità

Sono 16.213 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 337.222 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 4,8%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 137, il numero più alto di questa nuova ondata. Continua la crescita dei numeri degli ospedali. Le terapie intensive si avvicinano alle 1000 unità totali. Oggi raggiunta quota 987, +21 in 24 ore con 73 ingressi giornalieri. I ricoveri ordinari invece superano le 8 mila unità arrivando a quota 8.101, ben 375 in più rispetto a ieri.

Le persone attualmente positive in Italia sono 369.703, +16.120 in 24 ore.

