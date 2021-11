Il decreto approvato dopo l'ultimo consiglio dei ministri prevede che ciascun prefetto, adotti "un piano di controlli, anche a campione"

Controlli “più serrati” nelle aree e nelle fasce orarie più affollate. Collaborazione tra prefetti e aziende di servizio del trasporto pubblico locale per “mettere a punto dispositivi dedicati”. E un maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria degli esercenti al fine di “sviluppare una capillare opera di sensibilizzazione dei propri aderenti”. Questo è quanto emerso dall’incontro tra la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e i venti prefetti dei capoluoghi di Regione collegati da remoto, il capo della Polizia Lamberto Giannini e i vertici di Carabinieri e Guardia di finanza, per la messa a punto del piano strategico sui controlli delle misure anti-Covid, come previsto dal decreto legge che ha introdotto il ‘super Green pass’ dal 6 dicembre al 15 gennaio.

Il decreto approvato dopo l’ultimo consiglio dei ministri, intanto, prevede che ciascun prefetto, in sinergia con il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, adotti “un piano di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell’obbligo del possesso delle certificazioni”.

“Un impegno notevole”, ha ammesso la stessa Lamorgese. Ma si tratta di controlli necessari in una “fase ancora molto delicata per la salute pubblica” – alle prese con la quarta ondata di Covid e la nuova variante Omicron – soprattutto in un periodo come quello natalizio in cui, tra shopping e feste, gli assembramenti saranno all’ordine del giorno.

Una preoccupazione concreta, tant’è che “la maggior parte dei sindaci concorda con l’uso delle mascherine all’aperto”, come conferma il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, che in cabina di regia a nome dei primi cittadini ha chiesto al governo “di farlo su tutto il territorio nazionale”, per rendere il messaggio “più forte”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata