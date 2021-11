I cittadini in fila per ricevere la dose booster: "Ci è voluta un'ora e mezza". Molti anche per la prima dose

(LaPresse) Tante persone in coda senza prenotazione per il vaccino all’hub del Lingotto a Torino, dove i tempi di attesa si aggiravano in mattinata intorno alle due ore. “Oggi senza prenotazione non si riesce ma da domani si potrà venire” spiega un utente che ha tentato di vaccinarsi senza aver preso appuntamento. “Sono arrivato alle 11 ora è l’una meno venti… Ci è voluta un’ora e mezza” spiega un altro cittadino, che invece è riuscito ad avere la sua dose di vaccino anti Covid. In fila cittadini che attendono ancora di fare la prima dose e molti che invece fanno la dose booster (o terza dose).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata