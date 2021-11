Aumentano tasso di positività e ricoveri

Sono 7.975 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 276mila tamponi eseguiti. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. 65 le vittime. Il tasso di positività è al 2,9%, in crescita rispetto al 2,5% di domenica. 31 in più i ricoveri in terapia intensiva, mentre sono 171 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. 4.707 i guariti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata