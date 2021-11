Lo rendo noto il Presidente dell'Anci Decaro

Le amministrazioni comunali corrono ai ripari e chiedono prevenzione per evitare nuovi lockdown da covid. Nel giorno il cui i Prefetti dei capoluoghi di Regione sono riuniti al Viminale con il Ministro Lamorgese per dettare le linee guida sui controlli in atto dal 6 dicembre in ambito super green pass, i sindaci chiedono al Governo nuove precauzioni obbligatorie. A renderlo noto il sindaco di Bari Antonio Decaro, presidente dell’ANCI: “Abbiamo già limitato gli eventi per i quali non era possibile effettuare il contingentamento. Nelle prossime ore, insieme al comitato provinciale per l’ordine pubblico in prefettura, se sarà necessario ci sarà l’individuazione di alcune aree in cui sarà opportuno utilizzare la mascherina all’aperto”. Ha detto Decaro a proposito della città di cui è primo cittadino. ” Alcuni sindaci lo stanno già facendo e alcuni hanno chiesto al governo di valutare. L’ho fatto io, in cabina di regia qualche giorno fa: ho chiesto a nome dei sindaci di farlo su tutto il territorio nazionale, dal 6 dicembre al 15 gennaio”. Lo ha detto oggi il sindaco di Bari, Antonio Decaro, anche presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci), a margine della conferenza stampa in comune sulle iniziative di Natale organizzate dall’amministrazione cittadina.

“Sono quelli i giorni del Natale, dello shopping, della voglia giustamente di stare insieme e fare comunità e nelle nostre città c’è maggiore possibilità di fare assembramento”, ha spiegato Decaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata