Due casi accertati anche in Australia: viaggiatori rientrati a Sidney dall'Africa meridionale

Lo Stato di Israele chiuderà da questa sera la sue frontiere agli stranieri per frenare la circolazione della nuova variante del Covid-19. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal primo ministro Naftali Bennett, in merito all’allerta Omicron.”L’entrata dei cittadini stranieri in Israele è interdetta con l’eccezione dei casi approvati da un’apposita commissione”, si legge nella nota ufficiale del governo.

Anche l’Australia conferma due casi di variante Omicron

Due viaggiatori stranieri in arrivo a Sydney sono risultati positivi alla variante Omicron del coronavirus. I due passeggeri facevano parte di un gruppo di altri 14 arrivati in Australia dall’Africa meridionale sabato. Erano asintomatici ed erano entrambi vaccinati per il Covid-19. Gli altri 12 passeggeri sono stati messi in quarantena.

