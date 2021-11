Il tasso di positività si attesta al 2,2%. Ancora in crescita terapie intensive e ricoveri ordinari.

Sono 12.877 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 596.898 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 2,2%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I morti sono 90 con un totale aggiornato da inizio pandemia che sale a un totale di 133.627. Crescono di 18 unità le terapie intensive con il totale aggiornato a quota 624. In aumento di 78 unità invece i ricoveri ordinari. Gli attualmente positivi in Italia sono 178.946 in crescita di 6.328 unità.

