L'annuncio della casa farmaceutica. Dati attesi nelle prossime settimane

L’azienda farmaceutica Moderna ha annunciato aggiornamenti alla sua strategia per affrontare le varianti del Covid-19. In una nota informa di essere al lavoro per testare una dose di richiamo in grado di neutralizzare la temibile Omicron. I dati sono attesi nelle prossime settimane. “Le mutazioni nella variante Omicron sono preoccupanti e da diversi giorni lavoriamo il più velocemente possibile alla nostra strategia per affrontare questa variante”, ha affermato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna.

“Abbiamo tre linee di difesa che stiamo portando avanti in parallelo: abbiamo già valutato un booster a dose più alta di mRNA-1273 (100 µg), in secondo luogo stiamo già studiando due candidati booster multivalenti nella clinica che sono stati progettati per anticipare mutazioni come quelle che sono emerse nella variante Omicron. Terzo, stiamo rapidamente avanzando – ha aggiunto – un candidato booster specifico per Omicron”.

