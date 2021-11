Aumentano ricoveri e terapie intensive

Sono 13.68 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 557.180 tamponi effettuati, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 13.764 su 649.998 test. 51 le vittime per un totale di 133.537 morti da inizio pandemia. Il tasso di positività è al 2,4 % rispetto al 2,1% di giovedì.

I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari aumentano di 59 unità per un totale di 4.748 ricoverati. Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva: +18, per un totale di 606.

