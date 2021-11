Il coordinatore di FI: "Siamo pragmatici, va fatto tutto quello che serve per salvare le vite umane"

(LaPresse) “Il primo obiettivo è sconfiggere il coronavirus sul fronte sanitario. Siamo d’accordo sul green pass rafforzato, serve poi vaccinare in anticipo il maggior numero di italiani”. Così il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani a margine della conferenza stampa promossa dal partito a Roma. “Dovranno essere gli scienziati a dirlo ma tutto quello che va fatto per salvare le vite umane va fatto. Noi siamo pragmatici, partiamo subito con il green pass di doppio livello e poi anticipo per la terza dose a partire dal quinto mese” ha specificato Tajani.

