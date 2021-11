Proteste anche contro le vaccinazioni, scontri con la polizia

(LaPresse) Migliaia di persone si sono riunite nel centro di Bruxelles per protestare contro le misure rafforzate di contenimento che il governo ha imposto per contrastare l’ultimo picco di casi di coronavirus. Molti di loro hanno anche protestato contro il consiglio di vaccinarsi e contro qualsiasi mossa per imporre iniezioni obbligatorie. La marcia di protesta si è allineata dietro un enorme striscione che diceva “Insieme per la libertà”.

I manifestanti erano 35mila: scontri con le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta con lacrimogeni e idranti. Lo riportano i media locali. Il corteo è iniziato intorno alle 14 alla stazione di Bruxelles-Nord. Gli scontri con la polizia antisommossa ha avuto luogo vicino alle istituzioni Ue e al distretto governativo della capitale belga.

