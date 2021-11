In precedenza sui social il gruppo United We Stand Europe aveva annullato la manifestazione

(LaPresse) Centinaia di persone in marcia sabato tra le strade di Amsterdam per protestare contro le restrizioni anti covid. Ieri la polizia ha aperto il fuoco sui manifestanti e sette persone sono rimaste ferite nella rivolta scoppiata nel centro di Rotterdam sempre ad una manifestazione contro le restrizioni imposte dal governo per la pondemia. Poche ore fa sui social il gruppo United We Stand Europe, promotore dell’iniziativa, aveva annullato la manifestazione in seguito ai disordini di Rotterdam.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata