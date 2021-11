Sempre alta la curva dei contagi. Il tasso di positività risale all'1,9% con oltre 537mila tamponi. Aumentano ancora i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Continua a preoccupare la curva dei contagi da Covid in Italia. I nuovi casi – diffusi dal Bollettino quotidiano del Ministero della Salute – sono 10.172, a fronte di 537.765 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Ieri i positivi erano stati 7.698 con oltre 684mila tamponi. Nel nostro Paese i casi non superavano quota 10 mila dall’8 maggio. In quella occasione i casi erano stati 10.173 ma la curva, a differenza di oggi, era in netta discesa. I decessi erano stati 224.

Il tasso di positività risale all’1,9% (ieri era all’1,1%).

Cresce anche il numero degli attualmente positivi, che sono 127.085 (3.689 in più rispetto al giorno precedente)

Alto, anche oggi, il numero dei decessi, 72, che portano il totale a 132.965 vittime da inizio pandemia.

Aumenta ulteriormente la pressione nelle strutture ospedaliere. I ricoveri nei reparti ordinari (+90) sono in totale 4.060, mentre quelli in terapia intensiva (+5) sono complessivamente 486.

