Il ministro della Salute: "Siamo ancora dentro all'epidemia, basta vedere i numeri di questi giorni"

“Siamo a 3 milioni e 120 mila persone che hanno avuto la terza dose”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo in collegamento a un convegno della Fondazione Italia in Salute. “Non dobbiamo abbassare il livello di guardia. È vero che i numeri dell’Italia sono migliori rispetto ad altri paesi Ue ma dobbiamo restare con i piedi per terra e insistere sugli strumenti che abbiamo a partire dalle vaccinazioni” – ha aggiunto -“serve insistere sia sulle prime dosi che sui richiami che sono decisivi”.

“Ancora dentro all’epidemia”

“Siamo ancora dentro l’epidemia. Basta vedere i numeri di questi giorni” ha sottolineato Speranza precisando che “gli investimenti sulla salute sono la prima mattonella della ripartenza nazionale”. “Le politiche della salute non possono essere considerate semplicemente nazionali. Da questo punto di vista l’idea della Presidente della Commissione europea von der Leyen di un’unione europea della salute va nella direzione giusta” ha poi detto Speranza.

