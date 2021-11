Il bollettino del ministero della Salute, salgono gli ingressi in terapia intensiva. Schizza il tasso di positività

Secondo i dati del ministero della Salute, sono 5.144 i nuovi contagi da Covid da ieri e 44 i decessi. Lo conferma il bollettino del ministero della Salute.

Secondo i dati del ministero della Salute, salgono gli ingressi in terapia intensiva (+17) di pazienti con Covid e i ricoveri in ospedale (+161). Secondo i dati del ministero della Salute, con 248.825 tamponi per il Covid effettuati in 24 ore, il tasso di positività sale dello 0,4% a 2,1%.

