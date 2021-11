La ministra per le Pari Opportunità a Milano: "Occorre prudenza"

(LaPresse) “Per noi è stata fondamentale l’introduzione del green pass. Tutte le misure che vanno nell’ottica di tutelare la salute e allo stesso tempo di far riaprire le attività commerciali e culturali ed educative siano fondamentali”. Lo ha detto la ministra per le Ppari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, a margine di un convegno a Milano per la sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili. “L’Italia non è nelle condizioni degli altri Paesi ma i dati impongono ancora una evidente prudenza. Però diciamocelo, l’Italia ha svoltato grazie alla campagna di vaccinazione del Governo Draghi e del generale Figliuolo e grazie all’introduzione repentina del green pass“, ha concluso la ministra.

