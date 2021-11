Dal 15 dicembre green pass solo per gli over 65 che hanno fatto la terza dose. Il presidente: "La pandemia non è finita"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, in un discorso alla nazione dall’Eliseo, ha annunciato che a partire dal 15 dicembre il prolungamento della validità del pass sanitario per gli over 65 e i più fragili sarà condizionato alla somministrazione della dose booster di vaccino. Il capo dello Stato ha lanciato un appello ai 6 milioni di cittadini non ancora immunizzati invitandoli a vaccinarsi, sottolineando però che la Francia con 51 milioni di persone che hanno completato il ciclo vaccinale è uno dei “paesi più protetti al mondo”, ricordando tuttavia che “la pandemia non è ancora finita”. “L’uso della mascherina a scuola verrà al momento mantenuto”, ha fatto sapere il presidente.

