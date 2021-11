Il direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova a margine di un incontro a Milano

(LaPresse) “Il Natale andrà festeggiato con le precauzioni necessarie, festeggiatelo possibilmente tra persone vaccinate“. Così Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, intervenuto venerdì mattina a Milano a margine dell’evento “Il tempo della salute” organizzato dal Corriere della Sera al Museo della Scienza e della Tecnologia da Vinci. “Dopo sei mesi la protezione dei vaccini diminuisce in modo importante principalmente sull’aspetto della trasmissione. Una persone vaccinata è protetta dall’infezione e non trasmette per il 95%, dopo sei mesi questa protezione cala al 40%, cioè a livelli quasi irrisori – ha detto – Questo significa che bisogna vaccinarsi, e possibilmente fare la terza dose”.

