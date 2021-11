La casa farmaceutica chiederà l'autorizzazione il prima possibile alla Food and Drug Administration negli Usa

(LaPresse) La pillola antivirale sperimentale contro il Covid-19 di Pfizer riduce drasticamente la possibilità di ricoveri e di morte a causa della malattia. Lo ha fatto sapere la stessa casa farmaceutica secondo secono cui il prodotto, se preso entro tre giorni dai sintomi, “protegge all’89% dai ricoveri in ospedale e al 100% dalla morte”, come spiega Mikael Dolsten di Pfizer. La protezione resta alta, all’85%, anche se la pillola si prende cinque giorni dopo i primi sintomi del coronavirus. Pfizer chiederà l’autorizzazione il prima possibile alla Food and Drug Administration negli Usa.

