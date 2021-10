Il tasso di positività sale all'1,3%. In calo le terapie intensive

Sono 4.526 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 350.170 tamponi. Il tasso di positività sale all’1,3%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 26 per un totale aggiornato da inizio pandemia che tocca quota 132.100. Per quanto riguarda i numeri degli ospedali, ancora in calo le terapie intensive: sono in totale 342, 4 in meno nelle ultime 24 ore. Crescono invece i ricoveri ordinari: in totale sono 2.754 con un +47 rispetto a sabato 30 ottobre.

Le persone attualmente positive in Italia sono 82.448, oltre 2 mila in più in 24 ore.

I dati del 30 ottobre

