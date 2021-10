Tasso di positività all'1%

Sono 4.878 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 477.352 tamponi (venerdì i contagi erano 5.335 su 474.778 test). Il totale sale così a 4.767.440. 37 i decessi per un totale di vittime da inizio pandemia che sale a 132.074. Il tasso di positività si attesta all’1%, in lieve calo rispetto all’1,1% delle 24 ore precendenti. Scende di tre unità il numero di ricoverati in terapia intensiva, aumentano ancora (+49) i pazienti ricoverati nei reparti Covid.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata