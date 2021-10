Il presidente della Regione: “Il governo sta dando indicazioni chiare”

“Il governo sta dando delle indicazioni chiare, nel Lazio abbiamo cominciato per primi sulla terza dose. Vediamo per fortuna teatri e cinema pieni, la vita sociale che ha ripreso quindi continuiamo nella campagna vaccinale. Se abbiamo raggiunto dei risultati è per la buona campagna vaccinale. A chi non si vaccina dico, non siate egoisti. Se uscite è solo perché altri si sono vaccinati” Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a margine della campagna di avvio della vaccinazione antinfluenzale

