Il Paese registra il secondo bilancio più alto in Europa dopo la Russia

(LaPresse) Ci vogliono circa nove minuti per percorrere a piedi la il muro dedicato alle vittime britanniche del coronavirus, decorato con cuori. Il memoriale, realizzato lungo il lato sud del Tamigi, di fronte alle Houses of Parliament, ricorda i morti della pandemia, che ad oggi sono circa 140.000. Il Regno Unito registra il secondo bilancio più alto in Europa dopo la Russia.

