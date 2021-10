I certificati falsi generati con i codici rubati sono stati annullati.

Alcune chiavi che permettono di generare il Green pass europeo sono state sottratte e diffuse in rete per permettere la creazione di certificati falsi. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. Il furto non riguarda l’Italia e la Sogei, società del ministero dell’Economia che si occupa di fornire il Green pass nel nostro Paese. I certificati falsi generati con i codici rubati sono stati annullati.

