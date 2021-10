E' quanto si legge sul Resto del Carlino

Un focolaio di covid si è sviluppato in una scuola media di Bologna. A far scattare il contagio potrebbe essere stata una professoressa non vaccinata, regolarmente in servizio con il Green passo ottenuto tramite tamponi. E’ quanto si legge sul Resto del Carlino. In quarantena ci sono un centinaio di studenti ma la Asl locale ha comunque fatto sapere che la situazione è sotto controllo. I contagiati sarebbero una decina.

