23.785 contagi e 614 decessi in un giorno

(LaPresse) – In Ucraina la pandemia sta raggiungendo livelli preoccupanti, con gli ospedali in difficoltà. Venerdì per il secondo giorno consecutivo si sono registrati il numero più alto di morti e contagi: 614 decessi e 23.785 casi. Solo il 15% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Nella capitale Kiev le scuole sono state chiuse per due settimane.

