Così il governatore della Liguria a margine di un

(LaPresse) “Le manifestazioni in democrazia sono sempre legittime, purché non si pretenda, e questo va respinto con fermezza, che una minoranza imponga alla maggioranza il suo punto di vista soprattutto se quel punto di vista è basato su considerazioni scientifiche piuttosto friabili e talvolta addirittura assurde o paradossali”. Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, a margine del convegno “Sud e Nord insieme verso l’Europa. Coesione Territoriale 2021-2030: Cambiamenti strutturali e strategici per lo sviluppo e la convergenza socioeconomica del Paese”, che si sta tenendo a Napoli, alla Stazione Marittima. “La democrazia è il governo della maggioranza – spiega Toti – e la possibilità dei cittadini di vivere una vita normale con il rispetto delle minoranze che devono poter dire quello che ritengono anche quando è una sciocchezza, magari non in mezzo a un varco portuale o una stazione o una strada dove i cittadini vogliono tornare a passare. Di strade chiuse ne abbiamo avute anche troppe negli ultimi due anni”, conclude.

