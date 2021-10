Nel Regno Unito oltre 52mila contagi e 115 vittime in 24 ore

Sono 3.794 i casi di Covid registrati in 24 ore in Italia, con 36 vittime del virus. Sono i dati del bollettino del Ministero della Salute odierno. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 4.729.678. Aumentano di una unità i posti occupati in terapia intensiva mentre diminuiscono di 25 i ricoveri ordinari. Intanto sale l’allerta in Gran Bretagna, dove si è arrivati a 52.009 casi nelle ultime 24 ore, il numero più alto dal 17 luglio quando se ne erano registrati 54.674, con 115 vittime oggi. Il governo però conferma: nessun lockdown a meno di grave sofferenza degli ospedali.

