Tamponi nelle farmacie anche oltre l’orario di servizio e nei giorni di chiusura. Lo annuncia la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani in merito all’accoglimento da parte del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Figliuolo, della proposta di ampliare l’esecuzione dei tamponi rapidi nelle farmacie per il green pass necessario sui luoghi di lavoro.

Il Commissario straordinario, sentito il Ministero della Salute, ha infatti chiesto alle Regioni e alle Province autonome di agevolare le farmacie affinché “possano continuare a effettuare i tamponi antigenici rapidi oltre gli orari di servizio e nelle giornate di chiusura” e possano eseguire i tamponi “anche nei casi in cui i soggetti non si siano prenotati”. “I farmacisti italiani – precisa la Fofi in una nota – sapranno sfruttare questa opportunità per rendere un servizio ancora più efficace ed efficiente alla collettività”.

