L'Oms lancia l'allarme: "In Europa crescono i contagi"

L’Oms lancia l’allarme: l’Europa è l’unica regione dove crescono i contagi da Covid-19. A trainare i contagi sono soprattutto Regno Unito e Russia. In Gran Bretagna da ormai più di una settimana si registrano oltre 40 mila casi giornalieri mentre la Russia ha visto un nuovo picco di morti, con 1.028 vittime in 24 ore. Il governo ha infatti optato per un nuovo lockdown con la sospensione delle attività lavorative tra il 30 settembre e il 7 ottobre: i giorni sono stati dichiarati “non lavorativi” e saranno comunque retribuiti. Il sindaco di Mosca ha anche imposto agli over 60 non vaccinati di restare in casa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata